«Чернобыль» признан BAFTA лучшим мини-сериалом
«Чернобыль» (Chernobyl, 2019) американской телесети HBO удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший мини-сериал, сообщает ТАСС.
Торжественная церемония оглашения победителей главной телевизионной премии Соединенного Королевства (British Academy Television Awards) состоялась в Лондоне в дистанционном формате.
В категории «Лучшая мужская роль» британский актер Джаред Харрис (академик Валерий Легасов) удостоен «Бронзовой маски».
Сериал «Чернобыль» получил 9 наград BAFTA из 14, на которые был номинирован.
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