«Чернобыль» признан BAFTA лучшим мини-сериалом

«Чернобыль» (Chernobyl, 2019) американской телесети HBO удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший мини-сериал, сообщает ТАСС.

Сериал «Чернобыль» отмечен семью премиями BAFTA

Торжественная церемония оглашения победителей главной телевизионной премии Соединенного Королевства (British Academy Television Awards) состоялась в Лондоне в дистанционном формате.

В категории «Лучшая мужская роль» британский актер Джаред Харрис (академик Валерий Легасов) удостоен «Бронзовой маски».

Сериал «Чернобыль» получил 9 наград BAFTA из 14, на которые был номинирован.

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ФОТО: РИА Новости
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