«Через Индию»: Режиссер Переверзев раскрыл секрет показа «Брата 3» в Каннах

«Картину покажут на Каннском кинофестивале 22 мая в рамках деловой программы. Фильм не в конкурсе, есть целый ряд внеконкурсных программ. Для картины выделили стенд, фильм будет представлен по полной программе. Уже определен зал фестиваля, в котором картина будет показана. Это невероятная программа московского правительства. Мы фильм уже представили в Китае и Индии, в ряде дружественных стран, также подписали контракт на дистрибьюцию в этих странах. При оказании такой поддержки наших дружественных стран, включая индийских партнеров, фильм покажут на фестивале», - объяснил он.

По его словам, создатели картины уже начали получать серьезные предложения о сотрудничестве. А после мирового турне фильм вернется с повторным показом в Россию.

«Это не просто поможет найти международного прокатчика, мы уже на протяжении трех дней получаем письма из разных стран с запросом на совместное сотрудничество и на покупку этого фильма. Фильм будет представлен с другим постером и с названием THE BRATTT, что переводится как «отродье». Мы даже на это слово получили патент. Фильм пройдет весь мир и вернется в Россию с этим названием. Открою маленький секрет, работа была проделана невероятная. Крупнейшая в мире компания, которая занимается инвестициями, заинтересовалась нашей картиной. Нам уже предложили контракт на полнометражный художественный фильм, над которым мы начали работать. Нам также пообещали поддержу для повторного проката «Брат 3» в России. Зарубежные коллеги оценили эту картину больше, чем соотечественники, к сожалению. Это будет и онлайн, и в кино», - рассказал собеседник НСН.

Переверзев ранее сообщил о планах снять фильм «Брат-4». По его словам, это будет хоррор, съемки которого пройдут в одном из российских городов и у подножья горы Фудзи в Японии, передает «Радиоточка НСН».

