«Человек паук 2» признали игрой года для PlayStation 5

Победитель определился путем голосования геймеров. Игроки отметили сюжет, графику, звуковое сопровождение и саундтрек «Человека паука 2».

Самой ожидаемой игрой для консоли стала новая часть Grand Theft Auto от Rockstar Games.

В прошлом году лучшей игрой для PlayStation стал God of War Ragnarök. Игра одержала победу во всех номинациях.

По данным газеты «Ведомости», в России резко выросли продажи игровых консолей. Самыми популярными приставками стали PlayStation, Xbox и Nintendo, передает «Радиоточка НСН».

