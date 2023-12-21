«Человек паук 2» признали игрой года для PlayStation 5

Вышедший в октябре «Человек паук 2» стал игрой года для PlayStation 5. Об этом сообщается в официальном блоге консоли.

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Победитель определился путем голосования геймеров. Игроки отметили сюжет, графику, звуковое сопровождение и саундтрек «Человека паука 2».

Самой ожидаемой игрой для консоли стала новая часть Grand Theft Auto от Rockstar Games.

В прошлом году лучшей игрой для PlayStation стал God of War Ragnarök. Игра одержала победу во всех номинациях.

По данным газеты «Ведомости», в России резко выросли продажи игровых консолей. Самыми популярными приставками стали PlayStation, Xbox и Nintendo, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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