«Человек паук 2» признали игрой года для PlayStation 5
Вышедший в октябре «Человек паук 2» стал игрой года для PlayStation 5. Об этом сообщается в официальном блоге консоли.
Победитель определился путем голосования геймеров. Игроки отметили сюжет, графику, звуковое сопровождение и саундтрек «Человека паука 2».
Самой ожидаемой игрой для консоли стала новая часть Grand Theft Auto от Rockstar Games.
В прошлом году лучшей игрой для PlayStation стал God of War Ragnarök. Игра одержала победу во всех номинациях.
По данным газеты «Ведомости», в России резко выросли продажи игровых консолей. Самыми популярными приставками стали PlayStation, Xbox и Nintendo, передает «Радиоточка НСН».
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