«Человек-легенда»: Волочкова поделилась воспоминаниями о работе с Плисецкой

В день 98-летия со дня рождения одной из величайших балерин XX века, примы Большого театра, хореографа и педагога Майи Плисецкой (1925-2015) балерина Анастасия Волочкова поделилась с НСН своими воспоминаниями о работе с легендой балета и оценила ее вклад в известный всему миру русский балет.