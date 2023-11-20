«Человек-легенда»: Волочкова поделилась воспоминаниями о работе с Плисецкой
Плисецкая — величайшая российская балерина, чтобы достичь ее высот, нужно обладать талантом, трудолюбием и мощной силой воли, сказала НСН Анастасия Волочкова.
В день 98-летия со дня рождения одной из величайших балерин XX века, примы Большого театра, хореографа и педагога Майи Плисецкой (1925-2015) балерина Анастасия Волочкова поделилась с НСН своими воспоминаниями о работе с легендой балета и оценила ее вклад в известный всему миру русский балет.
«Майя Михайловна внесла грандиозный вклад в историю России и мирового балета. Для того, чтобы быть такой вершиной, как Плисецкая, нужно иметь талант от Бога, трудолюбие и мощнейшую силу воли. Все эти качества ей были присущи. И еще нужна сила для того, чтобы противостоять любым жизненным обстоятельствам и преодолевать их с честью и достоинством. Плисецкая — человек-легенда. Если вы спросите людей на улице о том, кто является самой известной русской балериной, все сразу вспомнят Плисецкую. Для меня большая честь быть ее ученицей и преемницей. Рада, что мне посчастливилось жить в одно время с такой легендой», — сказала Волочкова.
Собеседница НСН также рассказала о своих встречах с Плисецкой.
«Она была моим кумиром с детства. Встреча с Майей Михайловной в 2000 году в Большом театре была судьбоносной. Плисецкая стала моим педагогом, наставником. Наша работа началась с балета “Конек-Горбунок” на музыку ее супруга Родиона Щедрина, который поставил для меня Николай Андросов. Плисецкая стала для меня по-настоящему близким и важным человеком, который всегда меня поддерживал. Я стала первой русской балериной, которой Плисецкая передала право танцевать балет “Кармен-сюиту”, поставленный специально для нее кубинским хореографом Альберто Алонсо. Майя Михайловна репетировала со мной лично, и это незабываемые моменты, когда она выходила на середину зала на шпильках, танцевала вариацию, показывала все движения, все адажио. Впоследствии я танцевала этот балет и в рамках ее юбилейных вечеров, и в рамках юбилейного вечера Родиона Щедрина, показывала его в разных городах, он стал частью моей сольной концертной программы», — добавила балерина.
В заключение Волочкова отметила, что Плисецкая дала ей несколько важных жизненных советов.
«Те советы, которые она дала мне по жизни, связаны и с Большим театром, и с теми тяжбами, которые мне предстоит пройти в стенах этой структуры. Они бесценны для меня. Даже не знаю, что более значимо: репетиции с ней или те советы, которыми я руководствуюсь по сей день», — подытожила она.
Ранее Волочкова поделилась самыми теплыми воспоминаниями о написавшем заявление об увольнении директоре Большого театра Владимире Урине и возглавляющем Мариинский театр дирижере Валерии Гергиеве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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