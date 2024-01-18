«Человеческое ценнее искусственного»: Толстой о засилье ИИ в литературе
Повлиять на участие искусственного интеллекта в творчестве невозможно, но в цене всегда будут созданные человеком произведения, рассказал НСН Владимир Толстой.
Создание литературных произведений при помощи искусственного интеллекта (ИИ) на сегодняшний день неизбежно, но по-настоящему ценны будут работы, которые были написаны живым человеком. Таким мнением в эфире НСН поделился советник президента, председатель совета Фонда кино, член жюри литературной премии «Большая книга» Владимир Толстой.
Ранее лауреат самой престижной в Японии литературной премии призналась, что использовала ChatGPT при написании своего романа. Риэ Кудан получил премию Акутагавы за роман «Токийская башня сочувствия». По ее словам, около пяти процентов предложений были написаны чат-ботом и не подверглись каким-либо изменениям.
«Исключить подобное невозможно. Это общая тенденция. Очевидно, этим пользуются творческие люди, в том числе, при написании сценариев. Вероятно, это то, что может нас ожидать в будущем. Созданный при помощи искусственного интеллекта текст пока можно отличить от творческого, самобытного, авторского текста. Наша задача – уметь отличать, а также выбирать авторов, которые пишут и работают самостоятельно. Повлиять на это, как-то регулировать невозможно. Все попытки ограничить нейросети и ИИ выглядят неубедительно. Поэтому с этим придется жить и считаться. Но ценны всегда будут оригинальные и самобытные произведения искусства, созданные человеком», - признался праправнук легендарного Льва Толстого.
Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» перечислил любимых авторов книг.
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