Чеховскую «Чайку» поставит в МХТ худрук Константин Хабенский

На роль Тригорина он позвал Андрея Максимова, известного по сериалам «Фишер» и «Слово пацана». Сам худрук в спектакле играть не будет.

«"Чайка" – это знаковый спектакль Московского художественного театра, потому что здесь она и образно, и в прямом смысле взлетела и понесла этот театр вверх», – заявил Хабенский.

Премьера намечена на 30 ноября.

Ранее МХТ имени А. Чехова привез в Японию чеховскую «Дуэль», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

