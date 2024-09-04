Чеховскую «Чайку» поставит в МХТ худрук Константин Хабенский

Художественный руководитель МХТ имени А. Чехова Константин Хабенский в качестве режиссерского дебюта выпустит в ноябре спектакль по пьесе Чехова «Чайка», сообщает «Театрал».

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На роль Тригорина он позвал Андрея Максимова, известного по сериалам «Фишер» и «Слово пацана». Сам худрук в спектакле играть не будет.

«"Чайка" – это знаковый спектакль Московского художественного театра, потому что здесь она и образно, и в прямом смысле взлетела и понесла этот театр вверх», – заявил Хабенский.

Премьера намечена на 30 ноября.

Ранее МХТ имени А. Чехова привез в Японию чеховскую «Дуэль», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РежиссерхудрукКонстантин ХабенскийМХТ им. Чехова

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