Чеховскую «Чайку» поставит в МХТ худрук Константин Хабенский
Художественный руководитель МХТ имени А. Чехова Константин Хабенский в качестве режиссерского дебюта выпустит в ноябре спектакль по пьесе Чехова «Чайка», сообщает «Театрал».
На роль Тригорина он позвал Андрея Максимова, известного по сериалам «Фишер» и «Слово пацана». Сам худрук в спектакле играть не будет.
«"Чайка" – это знаковый спектакль Московского художественного театра, потому что здесь она и образно, и в прямом смысле взлетела и понесла этот театр вверх», – заявил Хабенский.
Премьера намечена на 30 ноября.
Ранее МХТ имени А. Чехова привез в Японию чеховскую «Дуэль», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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