Часть коллекции картин первого премьер-министра Англии покажут в Калуге
20 картин из коллекции первого премьер-министра Англии сэра Роберта Уолпола, предоставленные Эрмитажем, представят с 1 июня по 17 сентября в Калужском музее изобразительных искусств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.
Среди представленных работ будут такие известные произведения искусства, как «Пир в доме Симона Фарисея» Рубенса и «Мадонна с куропатками» Антониса ван Дейка.
Отмечается, что в центре выставки будет портрет англичанина-коллекционера, написанный французским художником Жан-Батист ван Лоо. «Портрет сэра Роберта Уолпола, графа Орфорда» стал единственным фамильным портретом, который будет представлен в России вместе с коллекцией.
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