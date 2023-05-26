Часть коллекции картин первого премьер-министра Англии покажут в Калуге

Среди представленных работ будут такие известные произведения искусства, как «Пир в доме Симона Фарисея» Рубенса и «Мадонна с куропатками» Антониса ван Дейка.

Отмечается, что в центре выставки будет портрет англичанина-коллекционера, написанный французским художником Жан-Батист ван Лоо. «Портрет сэра Роберта Уолпола, графа Орфорда» стал единственным фамильным портретом, который будет представлен в России вместе с коллекцией.

