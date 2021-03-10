«Было неуютно». Судзиловская — о съемках во время пандемии

На экраны вышел сериал «Девушки с Макаровым», в котором актриса Олеся Судзиловская сыграла одну из ролей. Проект снимался в течение года, съемки приходилось останавливать из-за распространения коронавирусной инфекции. Летом съемочная группа все же смогла завершить работу над фильмом.

- Пришлось сниматься в непростых условиях. Как проходил съемочный процесс?

- Технически это было сложно. Каждые три дня, если ты подряд снимаешься, нужно сдать тест, но в масках мы – артисты находились недолго. Приходишь на грим, снимаешь маску, а вся группа несчастная в масках. Мы снимали в павильоне, что и так тяжело: пыль, то зима, то жара, - было неуютно.

- Какая роль вам досталась в сериале «Девушки с Макаровым»?

- Я – полицейский. Я в форме. Мне не досталось такой роли, чтобы кого-то там наказывать. По поручению своего начальника я один раз выхожу за должностные рамки. И пользуясь своей женственностью выхожу на след преступника, пытаюсь его очаровать, но мой любимый персонаж, Макаров, не дает мне этого сделать.

- Как человек киноиндустрии, вы сами находите время для того, чтобы смотреть фильмы и сериалы?

- Да, я успеваю это делать. COVID, прости господи, подарил нам такую возможность, и я очень многое пересмотрела. Сделала упор на российские сериалы. Знакомилась с молодыми режиссерами, их работами, и нахожусь в восторге.

- Какие понравились работы?

- «Хороший человек», «Содержанки» все три части, 11 марта будет еще одна серия «Бывших». Это прекрасные актерские работы. Сейчас смотрю «Отпуск» с Павлом Майковым.

- Актер снимается в каждой сцене отдельно, и потом все это во время монтажа складывается в кино. Бывает такое, что актер, когда смотрим фильм, думает «я снимался вообще в другом кино». С вами такое было?

- Так далеко от сценария при монтаже, может быть, и не уходили. В кино, как бы ты не старался, или наоборот, каким бы ты ни был бездарным, из тебя можно все сделать. Когда мне было 14 лет, первый мой режиссер мне сказал: «стой и смотри на эту башню, передающую электричество». И я стою, смотрю, солнце глаза слепит, слезы наворачиваются, текут. А потом на монтаже смотрю: «Боже, какая я талантливая!». По кадру, по монтажу идет смерть моего любимого парня 14-летнего, а я стою, рыдаю. Думаю, ну вот в 14 лет из меня сделали артистку.

- Как попасть в кино в 14 лет?

- У меня вообще не классическая история. Я была в спорте, много раз об этом рассказывала, никто из семьи не был в этом виде искусства. Попасть в кино не должна была, я должна была стать тренером. Я об этом мечтала. К нам в школу пришла тогда помощник режиссера по актерам, прекрасная Саша Пронина, которой я благодарна. А я болела в тот день, у меня были еще какие-то эксперименты с голубыми тенями, в малиновом шарфе, в общем, я была очень красивая в тот день. И учитель сказал «возьмите Олесю. У нее по математике пятерка». И меня вывели с контрольной, я безумно была рада. Так меня пригласили в кино.

- Зрителю вы запоминаетесь какой-то определенной ролью, вот сейчас после «Девушек с Макаровым» вы будете ассоциироваться с полицейским. Прослеживается некая закономерность: вы всегда играете в каком-то около криминальном кино.

- Это неправда! Вы же не видели Чехова со мной? Действительно, если посмотреть фильмографию, то там есть и другие роли, но почему-то зрителю запоминаются именно эти.

- А вы вообще строгая в жизни? Легко в полицейского перевоплощаться?

- Я вообще очень сложная и пытаюсь избавиться от назидательности. Вот ребенок мне сказал, что изменилась, и дай бог, что это со мной происходит. Пытаюсь по-новому общаться с людьми, с детьми.

- Что вам нравится больше: кино или театр?

- Абсолютно два разных вида искусства. Я очень люблю и кино, и театр.

