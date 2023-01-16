«Были влюблены все»: Шнейдеров назвал Лоллобриджиду символом кино Италии
Кинокритик отметил в эфире НСН, что для советского зрителя Джина Лоллобриджида стала особенной актрисой после роли Эсмеральды в «Соборе Парижской Богоматери».
Джина Лоллобриджида стала символом итальянского кино, в нее были влюблены все советские мальчишки, сказал кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН. Сегодня итальянская актриса умерла на 96-м году жизни.
Российскому зрителю Лоллобриджида известна, в первую очередь, по таким кинокартинам, как «Фанфан-Тюльпан» (1952) режиссёра Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» (1956) режиссёра Жана Деланнуа.
«Всегда грустно, когда уходят талантливые люди, когда уходят талантливые актеры - еще более жалко. А когда уходят символы поколения, прекрасные, красивые женщины, это совсем грустно. Это очень печально, но она прожила долгую жизнь, 95 лет – это весьма почтенный возраст», - отметил Шнейдеров.
Он также признался, что для советского человека Джина Лоллобриджида была особенной актрисой.
«Джина Лоллобриджида была символом итальянского кино. Когда говорили об итальянском неореализме и вообще об итальянском кинематографе, всегда вспоминали, конечно, ее. Это символ для советского человека. Лично мне она нравится в «Эсмеральде», конечно, это с детских времен еще, когда был мальчишкой, в «Фанфан-Тюльпан» тоже знаковая роль. Конечно, все мальчишки были влюблены в нее и все хотели быть как Жерар Филип», - признался собеседник НСН.
Помимо множества профессиональных наград Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалером ордена Почетного легиона, офицером ордена Искусств и литературы. В 2018 году Лоллобриджида получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.
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