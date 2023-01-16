«Были влюблены все»: Шнейдеров назвал Лоллобриджиду символом кино Италии

Джина Лоллобриджида стала символом итальянского кино, в нее были влюблены все советские мальчишки, сказал кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН. Сегодня итальянская актриса умерла на 96-м году жизни.

Российскому зрителю Лоллобриджида известна, в первую очередь, по таким кинокартинам, как «Фанфан-Тюльпан» (1952) режиссёра Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» (1956) режиссёра Жана Деланнуа.

«Всегда грустно, когда уходят талантливые люди, когда уходят талантливые актеры - еще более жалко. А когда уходят символы поколения, прекрасные, красивые женщины, это совсем грустно. Это очень печально, но она прожила долгую жизнь, 95 лет – это весьма почтенный возраст», - отметил Шнейдеров.

Он также признался, что для советского человека Джина Лоллобриджида была особенной актрисой.

«Джина Лоллобриджида была символом итальянского кино. Когда говорили об итальянском неореализме и вообще об итальянском кинематографе, всегда вспоминали, конечно, ее. Это символ для советского человека. Лично мне она нравится в «Эсмеральде», конечно, это с детских времен еще, когда был мальчишкой, в «Фанфан-Тюльпан» тоже знаковая роль. Конечно, все мальчишки были влюблены в нее и все хотели быть как Жерар Филип», - признался собеседник НСН.

Помимо множества профессиональных наград Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалером ордена Почетного легиона, офицером ордена Искусств и литературы. В 2018 году Лоллобриджида получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

