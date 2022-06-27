«Был в шоке»: Розенбаум о начале спецоперации и денацификации

Певец, народный артист России Александр Розенбаум в интервью Ксении Собчак заявил, что был «в шоке» в первые часы после начала спецоперации на Украине и не верил, что это возможно. Вместе с тем он подчеркнул, что предпосылки и основания для спецоперации были.

«Я и сейчас-то в себя не пришел, и не приду, наверное. Сейчас просто стало в голове пояснее, что-то на полочки выставляется. Но недели две я был в полном отупении мозгов», - признался музыкант.

Вместе с тем Розенбаум, отметил, что декларируемый в ходе спецоперации термин «денацификация», с его точки зрения, неприменим ко всем украинцам.

«Термин денацификация для меня сложен, потому что я не считаю украинский народ в массе тем народом, которому приписывают бандеровские атрибуты. Но, к моему сожалению, люди, которых мы называем бандеровцами и нацистами, существуют. Для меня основное горе, что своим непротивлением подавляющая масса украинцев запустила эту историю к себе в душу и к себе в страну. Я жил в Винницкой области, там прекрасные люди, и я никогда не видел и не чувствовал этого [бандеровщины - прим. НСН] там, где я был – в Одессе и Киеве. Но я знал об этом, читал книжки, слышал рассказы людей, в том числе отца, который воевал и знал», - отметил он в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

