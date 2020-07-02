Скончался автор песни «От печали до радости» Борис Дубровин
Известный советский поэт-песенник, писатель Борис Дубровин скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссёра Акима Салбиева. По его сведениям, поэт умер после продолжительной болезни.
Борис Дубровин в 17-летнем возрасте ушёл добровольцем в пехоту. В ходе Великой Отечественной войны он участвовал в боевых операциях в Белоруссии, Польше, Пруссии, Германии, имел медали «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».
Дубровин – автор песен «От печали до радости», «Любви негромкие слова», «Расстрелянный вагон», «Колокольчик вековой». Песни на его стихи исполняли Иосиф Кобзон, Анна Герман, Эдуард Хиль, Лев Лещенко. Он работали с композиторами Давидом Тухмановым, Владимиром Шаинским и многими другими.
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