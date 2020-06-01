Бузова рассказала о поклоннике, разбившем ей губу

По словам представительницы шоу-бизнеса, после этого случая она решила усилить охрану. Теперь у нее работает трое телохранителей.

Недавно в московском банке грабитель захватил заложников, он требовал встречи с Ольгой Бузовой, сообщают «Дни.ру».

