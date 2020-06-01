Бузова рассказала о поклоннике, разбившем ей губу
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала журналистам, как однажды на нее напал один из поклонников. По ее словам, это произошло еще в начале ее сольной карьеры. По словам Бузовой, на нее напал мужчина, когда она вышла на сцену. Результатом нападения стала разбитая губа, передает НТВ.
По словам представительницы шоу-бизнеса, после этого случая она решила усилить охрану. Теперь у нее работает трое телохранителей.
Недавно в московском банке грабитель захватил заложников, он требовал встречи с Ольгой Бузовой, сообщают «Дни.ру».
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