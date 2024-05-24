Бутман и Хабенский представят джазовую версию «Пети и волка» Прокофьева

Актер Константин Хабенский, саксофонист Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр примут участие в обновлённой версии музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Произведение будет исполнено 16 июня в зале «Зарядье» в рамках концерта-закрытия III Международного Московского джазового фестиваля.

Автором джазовых аранжировок легендарной музыкальной сказки выступила Кристина Крит. Премьеру джазового спектакля анонсировали совместно Moscow Jazz Festival и социальная сесть «Одноклассники». Как пояснил Бутман, Хабенский выступил в качестве чтеца.