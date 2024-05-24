Бутман и Хабенский представят джазовую версию «Пети и волка» Прокофьева

Актер Константин Хабенский, саксофонист Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр примут участие в обновлённой версии музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Произведение будет исполнено 16 июня в зале «Зарядье» в рамках концерта-закрытия III Международного Московского джазового фестиваля.

Автором джазовых аранжировок легендарной музыкальной сказки выступила Кристина Крит. Премьеру джазового спектакля анонсировали совместно Moscow Jazz Festival и социальная сесть «Одноклассники». Как пояснил Бутман, Хабенский выступил в качестве чтеца.

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Пользователям ОК в группе фестиваля будут доступны эксклюзивные факты о будущем спектакле, видео с репетиций, истории о том, как Прокофьев связан с джазом и многое другое. Соцсеть будет поддерживать все мероприятия фестиваля, также она предоставит доступ подписчикам к выступлениям хедлайнеров Moscow Jazz Festival.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана в этом году отмечает свой четверть-вековой юбилей. Коллектив также примет участие в первом Санкт-Петербургском Международном джазовом фестивале в июле нынешнего года.

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Фото: zaryadyehall.ru
ТЕГИ:Константин ХабенскийИгорь БутманДжаз

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