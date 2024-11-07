Бутман и Бабкина оценили запуск онлайн-гида «Культура Москвы»
В столице запустили онлайн-проект “Культура Москвы”. На нем представлены билеты в учреждения культуры города без наценок и сборов. Более того, посетители смогут найти на “Культуре Москвы” бесплатные и льготные билеты.
“Мы получили много запросов от жителей столицы с просьбой создать единую точку входа в культурную инфраструктуру города. Поэтому запустили онлайн-проект, с помощью которого будет легче спланировать досуг, опираясь на тематические подборки концертов, спектаклей и выставок”, - заявил глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.
В свою очередь, народный артист РФ Игорь Бутман заявил, что благодаря проекту «Культура Москвы» москвичи и гости города получат «удобную единую афишу городских мероприятий» и смогут быстро "ориентироваться в культурной повестке".
Народная артистка РФ Надежда Бабкина добавила, что подобный онлайн-ресурс, на котором собрана вся информация о том, «что, когда и где происходит в столице», был просто необходим.
"И вот разработан специальный онлайн-проект, на котором можно не только отыскать подробные сведения о текущих событиях в столице, но даже приобрести на них билеты", - подчеркнула она.
Ранее Мариинский театр объявил о намерении представить две оперы в рамках фестиваля "Зарядье", который пройдет в одноимённом парке Москвы с 15 по 20 ноября, сообщает Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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