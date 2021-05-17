Букмекеры назвали нового фаворита «Евровидения»
Официальные букмекеры «Евровидения» назвали фаворитами песенного конкурса представителей Италии рок-группу Måneskin, пишет портал EuroINvision.
Букмекеры прогнозируют, что итальянские рокеры, которые выйдут на сцену «Евровидения» с песней Zitti e buoni, одержат победу, отмечает «Свободная пресса».
На втором месте оказалась певица Барбара Прави с композицией Voilà, которая представит Францию. Третье место может занять исполнительница из Мальты Дестини Чукуньере с песней Je me casse, отмечает Газета.ру.
При этом представительницу России певицу Манижу, которая исполнит композицию Russian Woman, букмекеры поместили на 11-е место.
В понедельник конкурс «Евровидение» официально начался в нидерландском Роттердаме, сообщает РИА ФАН. Музыкальное соревнование будет проходить с 18 по 22 мая, в нем примут участие молодые исполнители из 39 стран.
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