Букеровскую премию 2024 года получила Саманта Харви за роман об астронавтах

Британская писательница Саманты Харви стала лауреатом самой престижной в Великобритании в области художественной литературы Букеровской премии 2024 года, передает The Guardian.

«Жёсткий и лирический»: Стиль обладательницы Нобелевки Хан Ган назвали уникальным

Харви является автором романа «Орбита» («Orbital»), который повествует историю о шести астронавтах на Международной космической станции. По словам председателя жюри премии, за это произведение все проголосовали единогласно.

Сама писательница призналась, что не ожидала своей победы.

«Нам сказали, что в нашем выступлении нельзя сквернословить, и вот моя речь закончилась. Это было всего лишь одно бранное слово 150 раз», — заявила писательница во время вручения награды.

Книга «Орбита», которая вышла в ноябре, стала самой востребованной из шорт-листа в преддверии объявления победителя: в одной Великобритании за этот год было продано 29 тысяч экземпляров.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по литературе за 2024 год получила южнокорейская писательница Хан Ган, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПисателиВеликобританияНаградаПремияЛитература

Горячие новости

Все новости

партнеры