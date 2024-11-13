Букеровскую премию 2024 года получила Саманта Харви за роман об астронавтах
Британская писательница Саманты Харви стала лауреатом самой престижной в Великобритании в области художественной литературы Букеровской премии 2024 года, передает The Guardian.
Харви является автором романа «Орбита» («Orbital»), который повествует историю о шести астронавтах на Международной космической станции. По словам председателя жюри премии, за это произведение все проголосовали единогласно.
Сама писательница призналась, что не ожидала своей победы.
«Нам сказали, что в нашем выступлении нельзя сквернословить, и вот моя речь закончилась. Это было всего лишь одно бранное слово 150 раз», — заявила писательница во время вручения награды.
Книга «Орбита», которая вышла в ноябре, стала самой востребованной из шорт-листа в преддверии объявления победителя: в одной Великобритании за этот год было продано 29 тысяч экземпляров.
Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по литературе за 2024 год получила южнокорейская писательница Хан Ган, напоминает RT.
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