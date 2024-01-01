«Будет легче!»: Лукьяненко пожелал россиянам оптимистичного 2024 года

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в эфире НСН отметил, что 2023 год стал для России важным периодом – многое было понято и многое было сделано.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в разговоре с НСН пожелал россиянам оптимистичного Нового 2024 года. Он отметил, что уходящий год стал очень важным для России.

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«Я хотел бы поздравить всех наших граждан с Новым 2024 годом. Пожелать в этом году хочется победы и мира, чтобы не было каких-то проблем, которые нас последние годы напрягали, чтобы все вернулись домой. Хочется пожелать самого мирного и домашнего Нового года. На самом деле, 2023 год был для нашей страны очень важным, мы многое поняли, многое смогли. Хочу верить, что 2024 год будет легче и оптимистичнее. С Новым годом, пусть он принесет нам счастье и мир!», - сказал он.

Ранее сын Владимира Высоцкого, актер Никита Высоцкий в интервью «Радиоточке НСН» подвел итоги 2023 года и пожелал россиянам быть внимательными друг к другу.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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