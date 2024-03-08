Британскую актрису из сериала «Фостеры» нашли мертвой в собственном доме
8 марта 202422:16
Известную по роли в сериале «Фостеры» британскую актрису Викки Ричардс обнаружили мертвой в ее собственном доме, сообщают СМИ.
Бездыханное тело 79-летней женщины обнаружили 6 марта. У актрисы были связаны руки. Правоохранительные органы полагают, что она стала жертвой нападения.
Тело нашла опекунша Ричардс. Она начала беспокоиться, что женщина перестала отвечать на звонки.
Ранее стало известно, что известная по ролям в «Графе Монте-Кристо» и других фильмах французская актриса Мишлин Прель умерла на 102-м году жизни, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru