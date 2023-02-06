Британская группа Uriah Heep отказалась выступать в Екатеринбурге

Британская рок-группа Uriah Heep отменила концерт в Екатеринбурге, сообщается на сайте ККТ «Космос», где и должен был пройти концерт.

«Концерт URIAH HEEP, назначенный на 13 апреля 2023 года, отменен", - говорится в сообщении.

Как пишет URA.RU, рок-группа Uriah Heep должна была отправиться в тур по России в честь 50-летия карьеры еще в 2020 году. В Екатеринбурге концерт должен был пройти 3 апреля 2020 года, однако его перенесли из-за ковидных ограничений. Последней намеченной датой выступления музыкантов стало 13 апреля 2023 года.

Ранее власти Курской области отменили концерт Инстасамки и Moneyken, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры