«Бременские музыканты» собрали в прокате более трех млрд рублей

Музыкальный фильм-сказка «Бременские музыканты» собрал в российском прокате более трех миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

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По состоянию на 8 марта картина режиссера Алексея Нужного заработала 3,002 миллиарда рублей. Фильм попал в топ самых кассовых отечественных лент, заработав в первый уикэнд более 1,950 миллиарда.

«Бременские музыканты» вышли на экраны 1 января 2024 года. Лента основана на одноименном мультфильме 1969 года.

В начале марта отметку в два миллиарда рублей сборов преодолел фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Картина вышла в прокат 25 января, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Кинопоиск"
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