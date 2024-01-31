Сыгравший Волан-де-Морта актер снимет драму о расовой и классовой идентичности
Британский актер Рэйф Файнс намерен написать сценарий фильма под предварительным названием «Маяк», а затем снять его в качестве режиссера и сыграть в нём и одну из ролей, сообщает Deadline.
Картина, по замыслу Файнса, станет драмой, в которой будут подняты вопросы о идентичности, современной семье, классе и расе.
Сюжет разворачивается в наши дни. Молодой герой решает на выходные отправится из Лондона в провинцию в гости к родителям своей девушки. В детстве он бежал от гражданской войны в Уганде, а сейчас приезжает в усадьбу английских аристократов.
Согласие на участие в предстоящих съемках уже дали актеры Индира Варна, Чарльз Бабалола и Элисон Оливер.
Ранее стало известно, что актёр Рэйф Файнс заявил о желании снова сыграть Волан-де-Морта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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