Джордж Клуни назвал отличным сценарий продолжения франшизы «Друзья Оушена»

По его словам, он уже у него «на руках». Актер дал высокую оценку работе, проделанной сценаристами.

«Написано отлично», - отметил Клуни.

Продолжение истории он сравнил с фильмом «Уйти красиво». Артист также критически отозвался об идее прибавить номер «14» в название картины.

Ранее стало известно, что Джордж Клуни похудел для фильма и попал в больницу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

