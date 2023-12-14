Джордж Клуни назвал отличным сценарий продолжения франшизы «Друзья Оушена»
14 декабря 202317:08
Сценарий продолжения франшизы «Друзья Оушена» уже утвержден, заявил актер Джордж Клуни в интервью UPROXX.
По его словам, он уже у него «на руках». Актер дал высокую оценку работе, проделанной сценаристами.
«Написано отлично», - отметил Клуни.
Продолжение истории он сравнил с фильмом «Уйти красиво». Артист также критически отозвался об идее прибавить номер «14» в название картины.
Ранее стало известно, что Джордж Клуни похудел для фильма и попал в больницу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru