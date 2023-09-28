Бояков заявил об очищении культурного пространства после отъезда Моргенштерна

Отъезд рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентов в РФ) из России очистил культурное пространство страны. Такое мнение в интервью главному редактору «Абзац Медиа» Елене Оя высказал театральный режиссер и кинопродюсер Эдуард Бояков.

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Он полагает, что в культурной сфере страны царит бардак, но постепенно происходит ее очищение. В пример театральный режиссер привел отъезд рэпера Моргенштерна и перемену образа солиста «Ленинграда» Сергея Шнурова.

«Моргенштерна отправили – это уже чистит наше пространство. Шнур перестал материться, начал в галстучке что-то там изображать», - сказал Бояков.

Моргенштерн ранее признался, что хочет вернуться на российский музыкальный рынок. Рэпер заявил о разочаровании в американском шоу-бизнесе, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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