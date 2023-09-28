Бояков заявил об очищении культурного пространства после отъезда Моргенштерна
Отъезд рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентов в РФ) из России очистил культурное пространство страны. Такое мнение в интервью главному редактору «Абзац Медиа» Елене Оя высказал театральный режиссер и кинопродюсер Эдуард Бояков.
Он полагает, что в культурной сфере страны царит бардак, но постепенно происходит ее очищение. В пример театральный режиссер привел отъезд рэпера Моргенштерна и перемену образа солиста «Ленинграда» Сергея Шнурова.
«Моргенштерна отправили – это уже чистит наше пространство. Шнур перестал материться, начал в галстучке что-то там изображать», - сказал Бояков.
Моргенштерн ранее признался, что хочет вернуться на российский музыкальный рынок. Рэпер заявил о разочаровании в американском шоу-бизнесе, отмечает «Радиоточка НСН».
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