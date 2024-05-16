Бориса Акунина наградили британской премией за борьбу с цензурой

Автор серии романов о сыщике Эрасте Фандорине, а также книг об истории Российского государства получил специальный приз «Свобода публикации». Во время получения награды Акунин отметил, что является «не борцом, а писателем».

«Всё, чего я хотел — писать книги, издавать их и попадать в списки бестселлеров», – сказал он.

Британская книжная премия вручается с 1990 года. Спецприз «Свобода публикации» ранее вручали лишь дважды.

Ранее издательство АСТ прекратило публикацию книг Акунина, а крупные книжные магазины сняли их с продажи. Тем не менее, запрета на их чтение нет, уточнил телеграм-каналу "Радиоточка НСН" депутат Госдумы Александр Шолохов.

