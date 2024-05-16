Бориса Акунина наградили британской премией за борьбу с цензурой
Писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) наградили британской премией за борьбу с цензурой, церемония вручения Британской книжной премии состоялась в Лондоне 13 мая.
Автор серии романов о сыщике Эрасте Фандорине, а также книг об истории Российского государства получил специальный приз «Свобода публикации». Во время получения награды Акунин отметил, что является «не борцом, а писателем».
«Всё, чего я хотел — писать книги, издавать их и попадать в списки бестселлеров», – сказал он.
Британская книжная премия вручается с 1990 года. Спецприз «Свобода публикации» ранее вручали лишь дважды.
Ранее издательство АСТ прекратило публикацию книг Акунина, а крупные книжные магазины сняли их с продажи. Тем не менее, запрета на их чтение нет, уточнил телеграм-каналу "Радиоточка НСН" депутат Госдумы Александр Шолохов.
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