Борис Джонсон сыграл в украинской комедии «Поезд в 31 декабря»

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сыграл в новой украинской комедии «Поезд в 31 декабря». Об этом в своих соцсетях заявил исполнитель одной из главных ролей в ленте, актёр и телеведущий Юрий Горбунов.

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Он также опубликовал несколько кадров со съёмочной площадки и видео, на котором британский политик, сыгравший самого себя, говорит на украинском языке.

«Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк... Это теплая изюминка, которая стала ещё одним винтиком магии кино», - написал Горбунов.

Ранее Борис Джонсон заявил The Daily Telegraph, что западные страны вовлечены в прокси-конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаКиноБорис Джонсон

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