Борис Джонсон сыграл в украинской комедии «Поезд в 31 декабря»
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сыграл в новой украинской комедии «Поезд в 31 декабря». Об этом в своих соцсетях заявил исполнитель одной из главных ролей в ленте, актёр и телеведущий Юрий Горбунов.
Он также опубликовал несколько кадров со съёмочной площадки и видео, на котором британский политик, сыгравший самого себя, говорит на украинском языке.
«Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк... Это теплая изюминка, которая стала ещё одним винтиком магии кино», - написал Горбунов.
Ранее Борис Джонсон заявил The Daily Telegraph, что западные страны вовлечены в прокси-конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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