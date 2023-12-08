Бондарчук получил премию ТЭФИ как лучший интервьюер
Режиссер Федор Бондарчук удостоен премии ТЭФИ как лучший интервьюер. Об этом сообщается в Telegram-канале премии.
В Москве проходит второй день вручения ТЭФИ. Награды получают лауреаты номинаций в категории информационное и общественно-политическое вещание.
В номинации «Интервьюер» победителем стал Федор Бондарчук за ведение программы «Кино в деталях».
Накануне статуэтки ТЭФИ получили народный артист России Николай Цискаридзе и журналистка Яна Чурикова. Они признаны лучшими ведущими развлекательных телевизионных шоу.
Премия ТЭФИ присуждается с 1994 года за высшие достижения в области телевизионных искусств, напоминает «Радиоточка НСН».
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