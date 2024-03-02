Бондарчук допустил трансформации франшизы «Лед» в будущем

Генеральный продюсер спортивной мелодрамы «Лед» Федор Бондарчук заявил, что третья часть франшизы стала заключительной, передает ТАСС.

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По его словам, создатели не работают над продолжением. Однако проект может ждать трансформация, отметил Бондарчук на творческой встрече на международной выставке «Россия».

Напомним, лидером кинопроката по итогам предыдущего уикенда во второй раз стал фильм «Лед 3» режиссера Юрия Хмельницкого, отмечает «Радиоточка НСН». За 22–25 февраля картина заработала 462,5 млн рублей. Общие сборы спортивной мелодрамы с начала проката составляют 1,3 миллиарда рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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