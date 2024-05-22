Большой театр впервые привезёт в Таиланд «Лебединое озеро»

Государственный академический Большой театр России впервые представит в Таиланде балет «Лебединое озеро» в классической постановке на музыку Чайковского. Гастроли намечены на сентябрь текущего года, сообщил ТАСС посол России в этом королевстве Евгений Томихин.

Выступление на сцене Культурного центра Таиланда включено в программу Международного фестиваля музыки и танца в Бангкоке. Это мероприятие пройдёт уже в 26 раз в течении двух первых осенних месяцев. Именно «Лебединое озеро» откроет фестиваль 13 сентября. Балетный спектакль также будет демонстрироваться ещё два дня.

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Россию в рамках фестиваля в столице Таиланда также представит в октябре Новосибирский театр оперы и балета. Он привезёт в Бангкок сразу три постановки – «Спартак», «Дон Кихот»" и «Кармен-сюита. Дивертисмент».

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», гастроли российских коллективов пройдут в перекрестный год культурных обменов и туризма России и Таиланда. Это событие было торжественно открыто в Бангкоке 29 апреля концертом Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого.

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Фото: t.me/bolshoi_theatre
ТЕГИ:ТаиландБалетБольшой Театр

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