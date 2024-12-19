Большой театр открыл продажу билетов на январские показы балета «Щелкунчик»
Большой театр выставил на онлайн-продажу билеты на дневные и вечерние спектакли балета «Щелкунчик», сообщили в пресс-службе учреждения, передает ТАСС.
Чтобы приобрести их потребуется предварительная регистрации на сайте учреждения. При этом билеты на дневные представления будут дешевле вечерних. Так на дневной сеанс их стоимость варьируется от 2,5 до 25 тысяч рублей. На вечерние спектакли билеты стоят от 5 до 50 тысяч рублей.
«Продажа билетов по программе "Пушкинская карта" будет объявлена особо», - говорится в сообщении пресс-службы Большого театра.
Ранее стало известно, что в январе Большой театр покажет 15 спектаклей «Щелкунчика», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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