Большой театр назвал даты прямых трансляций «Щелкунчика» в кинотеатрах РФ
Государственный академический Большой театр России обнародовал расписание прямых трансляций балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского в кинотеатрах страны. Спектакли в постановке Юрия Григоровича на киноэкранах можно будет увидеть 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00.
Как сообщает ГАБТ на своих официальных сетевых ресурсах, трансляции пройдут в ста с лишним кинотеатрах страны, в том числе в крупнейшем кинозале России — киноцентре «Октябрь» в Москве.
Список площадок постоянно дополняется, с ним можно ознакомиться на сайте Большого. Кроме того, 31 декабря в 20:00 легендарный балет будет показан в VK Видео в официальном сообществе Большого театра ВКонтакте.
Продажа билетов на балет «Щелкунчик» стартует 2 декабря в 10:00 мск. Они будут доступны только на официальном сайте театра, продажа через кассы отменена. Некоторые билеты можно будет приобрести на аукционе со стартовой ценой 100 тысяч рублей за два места. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», история с билетами на «Щелкунчика» в очередной раз вызвала скандал среди общественности.
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