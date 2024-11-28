Большой театр назвал даты прямых трансляций «Щелкунчика» в кинотеатрах РФ

Государственный академический Большой театр России обнародовал расписание прямых трансляций балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского в кинотеатрах страны. Спектакли в постановке Юрия Григоровича на киноэкранах можно будет увидеть 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00.

Как сообщает ГАБТ на своих официальных сетевых ресурсах, трансляции пройдут в ста с лишним кинотеатрах страны, в том числе в крупнейшем кинозале России — киноцентре «Октябрь» в Москве.