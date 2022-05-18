«Большое унижение»: Пригожин оценил возможное возвращение России на «Евровидение»
России не следует вновь принимать участие в музыкальном конкурсе «Евровидение», считает продюсер Иосиф Пригожин. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.ру».
По мнению музыкального продюсера, «Евровидение», которое некогда определяло хиты, «превратилось в цирк». По словам Пригожина, ему «все равно», что будет происходить с конкурсом дальше.
«Если же Россия когда-нибудь снова начнет принимать в нем участие, это будет для нас большим унижением. Об этом конкурсе не говорит в мире никто, кроме стран СНГ», — подчеркнул эксперт.
В 2022 году Россию отстранили от участия в «Евровидении» на фоне спецоперации на Украине, напоминает RT. Организаторы конкурса посчитали, что участие представителя РФ «нанесет ущерб репутации» мероприятия, пишет «Свободная пресса».
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