«Большое унижение»: Пригожин оценил возможное возвращение России на «Евровидение»

По мнению музыкального продюсера, «Евровидение», которое некогда определяло хиты, «превратилось в цирк». По словам Пригожина, ему «все равно», что будет происходить с конкурсом дальше.

«Если же Россия когда-нибудь снова начнет принимать в нем участие, это будет для нас большим унижением. Об этом конкурсе не говорит в мире никто, кроме стран СНГ», — подчеркнул эксперт.

В 2022 году Россию отстранили от участия в «Евровидении» на фоне спецоперации на Украине, напоминает RT. Организаторы конкурса посчитали, что участие представителя РФ «нанесет ущерб репутации» мероприятия, пишет «Свободная пресса».

