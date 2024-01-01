«Больше очарований!»: Грымов призвал россиян чаще баловать себя в Новом году
1 января 202404:00
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов пригласил всех на новогодние спектакли, пообещав сюрпризы.
Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с НСН поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав всем не терять «аппетита к жизни».
«Хочу всех поздравить с Новым годом и Рождеством! Это такие приятные, теплые и домашние праздники. Хочу пожелать всего самого наилучшего, чтобы все были здоровы, чтобы не пропадал аппетит к жизни, чтобы было больше очарований, чем разочарований. Балуйте себя, балуйте своих близких, приходите к нам в театр, у нас много приготовлено сюрпризов на новогодние праздники! Всего самого наилучшего, процветания и побольше умных людей рядом, дураков рядом не надо держать, они высасывают кровь. С праздником!», - сказал он.
Ранее обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, гроссмейстер Сергей Карякин в беседе с «Радиоточкой НСН» подвел шахматные итоги уходящего года и поздравил россиян с праздниками.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru