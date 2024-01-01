«Больше очарований!»: Грымов призвал россиян чаще баловать себя в Новом году

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов пригласил всех на новогодние спектакли, пообещав сюрпризы. 

Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с НСН поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав всем не терять «аппетита к жизни».

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«Хочу всех поздравить с Новым годом и Рождеством! Это такие приятные, теплые и домашние праздники. Хочу пожелать всего самого наилучшего, чтобы все были здоровы, чтобы не пропадал аппетит к жизни, чтобы было больше очарований, чем разочарований. Балуйте себя, балуйте своих близких, приходите к нам в театр, у нас много приготовлено сюрпризов на новогодние праздники! Всего самого наилучшего, процветания и побольше умных людей рядом, дураков рядом не надо держать, они высасывают кровь. С праздником!», - сказал он.

Ранее обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, гроссмейстер Сергей Карякин в беседе с «Радиоточкой НСН» подвел шахматные итоги уходящего года и поздравил россиян с праздниками.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Новый ГодТеатрЮрий Грымов

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