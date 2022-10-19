Болгария из-за недостатка средств отказалась от «Евровидения-2023»

В Софии также отметили, что такие шоу, как «Евровидение», не оправданы на фоне энергетического кризиса.

От участия в конкурсе уже отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Россия и Белоруссия отстранены от конкурса из-за спецоперации ВС РФ на Украине. Сокращение числа участников означает увеличение взноса для оставшихся стран.

Ранее стало известно, что Ливерпуль выбран местом проведения «Евровидения-2023», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

