Болгария из-за недостатка средств отказалась от «Евровидения-2023»
Болгария отказалась от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2023». Об этом сообщает издание «24 часа».
По его информации, соответствующее решение приняло правление Болгарского национального телевидения из-за высокой стоимости участия.
В Софии также отметили, что такие шоу, как «Евровидение», не оправданы на фоне энергетического кризиса.
От участия в конкурсе уже отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Россия и Белоруссия отстранены от конкурса из-за спецоперации ВС РФ на Украине. Сокращение числа участников означает увеличение взноса для оставшихся стран.
Ранее стало известно, что Ливерпуль выбран местом проведения «Евровидения-2023», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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