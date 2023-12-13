Более половины россиян не знали слово «чушпан» до выхода сериала «Слово пацана»
Слово «чушпан» до выхода сериала «Слово пацана» не слышали 67% россиян. Соответствующие данные привело социологическое агентство «Вебер» по результатам проведенного опроса.
Опрос также показал, 72% респондентов не согласны с мнением, что в нашумевшей работе Жоры Крыжовникова романтизируется бандитизм. 44% россиян выступили против запрета сериала, а среди посмотревших и вовсе 90%.
Также абсолютное большинство зрителей считает, что картина отражает реальные события, происходившие в ту эпоху (89%).
Накануне неизвестные слили в сеть финальные серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Исполнитель одной из главных ролей Иван Янковский в своих социальных сетях назвал злоумышленников «чушпанами», его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru