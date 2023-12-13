Более половины россиян не знали слово «чушпан» до выхода сериала «Слово пацана»

Опрос также показал, 72% респондентов не согласны с мнением, что в нашумевшей работе Жоры Крыжовникова романтизируется бандитизм. 44% россиян выступили против запрета сериала, а среди посмотревших и вовсе 90%.

Также абсолютное большинство зрителей считает, что картина отражает реальные события, происходившие в ту эпоху (89%).

Накануне неизвестные слили в сеть финальные серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Исполнитель одной из главных ролей Иван Янковский в своих социальных сетях назвал злоумышленников «чушпанами», его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

