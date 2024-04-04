Более четырех тысяч доносов в полицию поступило на писательницу Джоан Роулинг

По их словам, сказочница в очередной раз нарушила законодательство, обратившись к людям, сменившим пол, в местоимениях, не соответствующих их гендерной идентичности.

Роулинг в соцсети X написала пост о том, что многие преступники сейчас меняют пол, чтобы оказаться в более комфортных женских тюрьмах. В завершении писательница призвала арестовать её, если она ещё раз вернётся в Шотландию.

Эти высказывания Роулинг вызывали новый всплеск её осуждения в британском обществе.

Ранее автору «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пригрозили убийством, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

