Более четырех тысяч доносов в полицию поступило на писательницу Джоан Роулинг
Законопослушные шотландцы написали более 4 тысяч жалоб в полицию на автора «Гарри Поттера» писательницу Джоан Роулинг, сообщает «Daily Mail».
По их словам, сказочница в очередной раз нарушила законодательство, обратившись к людям, сменившим пол, в местоимениях, не соответствующих их гендерной идентичности.
Роулинг в соцсети X написала пост о том, что многие преступники сейчас меняют пол, чтобы оказаться в более комфортных женских тюрьмах. В завершении писательница призвала арестовать её, если она ещё раз вернётся в Шотландию.
Эти высказывания Роулинг вызывали новый всплеск её осуждения в британском обществе.
Ранее автору «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пригрозили убийством, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Отношения с НАТО скатились на уровень прямой конфронтации
- СМИ: Apple займется разработкой домашних роботов
- Лавров: Запад проигнорировал мирные инициативы Китая, Бразилии и Африки
- Вокалистка «Слота» Нуки заявила об уходе из группы
- Песков заявил об открытости Путина для диалога с президентом Франции
- «Добровольно и героически!»: Более 50% казаков побывали «за ленточкой» СВО
- Сборная РФ поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА
- На Запорожской АЭС отключилась резервная линия энергоснабжения 330 кВ
- Более четырех тысяч доносов в полицию поступило на писательницу Джоан Роулинг
- Режим ЧС ввели в Оренбуржье из-за паводка: Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru