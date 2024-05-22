Импровизация и авторские аранжировки: Алина Ростоцкая споет в «Джазе на воде»
Радио Jazz приглашает всех желающих отправиться в речной круиз по Москве в сопровождении одной из самых неординарных представительниц столичной импровизационной сцены Алины Ростоцкой.
В четверг, 23 мая, певица исполнит хиты в своем оригинальном исполнении. Певица уже успела себя зарекомендовать как яркий бэндлидер и автор. Она обладает теплым и мягким тембром голоса, редким инструментальным мышлением и тонким чувством стиля. Алина – лауреат международных конкурсов Voicingers, Riga Jazz Sage, Nomme Jazz, Baku Bazz Competition и других.
«Дорогие друзья! Приглашаю вас прожить уникальный, красивый опыт - послушать джаз на воде. Окунуться в мир импровизации, любуясь потрясающими видами Москвы - роскошь, которую Вы можете себе позволить. В моей программе прозвучат и джазовые стандарты, и авторские композиции, и аранжировки народных песен. Это будет тепло, искренне и душевно, все как мы любим. Жду вас на яхте!» - сказала Ростоцкая.
Посадка на яхту традиционно начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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