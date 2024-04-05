Более 600 музыкантов из РФ, Кубы и Армении примут участие в «Безумных днях»

Российские артисты, а также гости из Армении и Кубы, примут участие в фестивале классической музыки «Безумные дни» в Екатеринбурге. Единственный в России трёхдневный концертный марафон классической музыки с утра до ночи уже в девятый раз пройдет с 27 по 30 июня в столице Урала.

Как сообщили в департаменте творческого планирования Свердловской филармонии, всего в этом году будет две команды музыкантов. Одна - представит Кубу, афроамериканскую, латиноамериканскую музыку. Ещё одна группа - из Армении.