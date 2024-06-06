Лукьяненко создаст медиафраншизу с русскими супергероями для «Союзмультфильма»
Медиафраншизу на основе вселенной русских супергероев намерена запустить киностудия «Союзмультфильм», сообщила пресс-служба киностудии, передает ТАСС.
Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что уже создана целая вселенная русских героев со своей системой координат, историей и сюжетными линиями. Она отметила, что за основу были взяты архетипы из российской истории, науки, культуры и литературы.
«Мы видим в нашем проекте большой потенциал», - подчеркнула Слащева.
По её словам, предварительное название проекта – «Орден Алой звезды». Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» уточнила, что к разработке вселенной русских героев был привлечен писатель Сергей Лукьяненко, который работал над ней вместе с соавтором Сергеем Волковым.
Среди русских супергероев, в частности, будут Семен Дежнев, Левша, Аэлита и Василиса.
Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» выпустит сериал по мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru