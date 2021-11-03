Более 33 тысяч россиян посетили выставку, посвящённую 800-летию Александра Невского

Около 33,5 тысячи жителей Псковской области, Ярославля и Великого Новгорода посетили выставку «Александр Невский в изобразительном искусстве» в рамках арт-тура по регионам России в рамках национального проекта «Культура».

Акция продлилась с 8 июня по 31 октября. Первой локацией арт-тура стал Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. В период до 10 июля выставку посетили 14,5 тысяч человек. С 21 июля по 5 сентября полотна выставлялись в Ярославском художественном музее, ее посетили около 7 тысяч человек. С 16 сентября экспозиция находилась в Никольском соборе в Великом Новгороде, ее увидели еще около 12 тысяч жителей и гостей города.

Член общественной палаты, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин подчеркнул, что нацпроект «Культура» позволяет некоммерческим организациям вести просветительскую и культурную деятельность, которая объединяет жителей разных регионов России. «Кроме жителей городов наши выставку видели и туристы, потому что для экспонирования были выбраны одни из самых привлекательных регионов страны. Благодаря программе нам удалось познакомить больше 30 тысяч человек с историей жизни и именем великого Благоверного князя Александра Невского, 800-летие которого широко праздновалось по всей стране», - отметил Есин.



Инициатором выставки стал Патриарший совет по культуре, организаторами также выступили министерство культуры России, Фонд гуманитарных проектов, национальный фонд развития гуманитарного знания «Перспектива», государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО и ООО «АРТ-Курьер».

Выставка включила в себя более 30 полотен из фондов РОСИЗО, Союза художников России, Центрального музея современной истории России, а также из региональных музеев и частных собраний. Среди выставлявшихся картин были произведения Виктора Васнецова, Виктора Маторина, Юрия Пантюхина.

