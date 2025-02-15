Более 3000 человек подписали требование отменить торги Christie’s, посвященные ИИ

У людей вызывает опасение тот факт, что программы, используемые для создания некоторых цифровых произведений, обучены на работах, защищенных авторским правом, и якобы эксплуатируют художников.

По ожиданиям аукционного дома, грядущие торги могут принести свыше 600 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что работы художника Пиндара Ван Армана из серии «Проявляющиеся лица» представят на торгах Christie’s, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

