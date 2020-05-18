Более 200 новых выставок появилось на портале «Музейная Москва онлайн»
Столичные музеи представили более 200 новых выставок на портале «Музейная Москва онлайн». Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что портал представляет собой большое музейное онлайн-пространство, в котором собраны фотографии и цифровые копии предметов из коллекций 38 музеев и галерей. Сергунина подчеркнула, что только за последние полтора месяца к проекту добавилось более 200 выставок и 7 тысяч новых экспонатов, подчеркивает АГН Москва.
Так, музей-панорама «Бородинская битва» пополнил интернет-каталог 26 выставками. В их числе, цикл «Год народной славы» и собрание «Портрет героя».
Государственный Дарвиновский музей открыл доступ к 30 виртуальным коллекциям. На онлайн-выставках представлены картины, посвященные животным на фронтах Великой Отечественной войны. Кроме того, своими экспозициям поделился «Мультимедиа-арт-музей». В них вошли работы известного музыкального фотографа Игоря Верещагина, участвовавшего в съемках фильмов Сергея Бодрова, Петра Тодоровского и Гарика Сукачева, автора обложек пластинок, афиш и плакатов групп «Сплин», «Би-2» и других российских рок-исполнителей.
Ранее НСН писала, что ежегодная акция «Ночь в музее» в Москве впервые прошла в онлайн-формате. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, подчеркнув, что она состоялась 16 мая. Она отметила, что основная часть мероприятий была запланирована на период с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начинались раньше.
Сергунина добавила, что программу для «Ночи в музее» подготовили больше 50 культурных площадок мегаполиса. Их виртуальных гостей ждут онлайн-экскурсии, мастер-классы, лекции и концерты. В общей сложности в рамках акции прошло около 100 различных событий.
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