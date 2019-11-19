Более 20 регионов заинтересовались проведением выставки «Память поколений»

Передвижной выставкой «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» заинтересовались по всей России, сообщили в пресс-службе организаторов экспозиции.

В список городов, подавших заявки на принятие экспозиции, попали Екатеринбург, Махачкала, Тюмень, Севастополь, Волгоград, Саратов, Краснодар, Якутск, Ростов-на-дону, Калининград, Владивосток, Пермь, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск. Первым регионом, в котором пройдет выставка, станет Псковская область. «Окончательный список участников будет представлен в начале 2020 года. Также актуален вопрос о создании цифровой копии экспозиции в Манеже. Он будет решен в скором времени», - сообщил организатор выставки Иван Есин.

В настоящий момент в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве проходит XVIII церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь – к Дню народного единства», которую, по данным организаторов, посетило более 70 000 человек. Экспозицию составляют более 150 произведений живописи и скульптуры из 32 городов России, посвященных теме войны в искусстве от 1940-х годов до наших дней. Участие в выставке приняли 44 музея, а также частные галереи. Кроме выставки, историческим парком «Россия – Моя история» были подготовлены экскурсионная и культурная программы.

