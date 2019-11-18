В Московском Союзе художников открывается выставка, посвящённая 85-летию ДХШ имени Серова

26 ноября в выставочном зале Московского Союза Художников детская художественная школа имени В.А.Серова при поддержке Фонда Валентина Серова и радиостанции НАШЕ Радио открывает выставку, посвященную 85-летию художественной школы им. В. А. Серова.

На ней будут представлены произведения основателей школы, нынешних преподавателей и учащихся.

Фонд Валентина Серова совместно с ДХШ им. В. А. Серова помогает сохранять творческие традиции, заложенные старшим поколением, и вписывают новые страницы в историю Детской художественной школы имени В. А. Серова.

Целью всего педагогического процесса является развитие у учащихся художественного образного восприятия действительности, её пластического отображения, эстетическое воспитание и приобщение к культурным и духовным ценностям наследия мировой культуры, а также приобретение профессиональных навыков и мастерства, необходимых для продолжения художественного образования в средних и высших художественных учебных заведениях.

Эта первая художественная школа Москвы, основанная в 1934 году. С 1956 года она располагается по адресу: ул. Пречистенка, д. 32, стр. 1. Директором школы является правнучка известного художника В.А. Серова, Екатерина Дмитриевна Серова.

Добавим, выставка будет открыта для посетителей с 26 по 30 ноября в выставочном зале Московского Союза художников по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост д.20/9/6.

