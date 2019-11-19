Более 1,5 млн человек посетили вернисажи выставки «Сокровища музеев России»

Более 1,5 млн человек стали участниками 9 вернисажей выставки «Сокровища музеев России». Об этом сообщил Иван Есин, организатор выставки.

Такая посещаемость позволяет сравнить выставку с крупнейшими мировыми экспозициями. "Сокровища музеев России" была открыта для свободного посещения в таких городах, как Москва, Калининград, Тюмень, Нижний Новгород, Пермь, Южно-Сахалинск, Воронеж Астрахань, Омск. Кроме экспонатов, в программу входили лекции, мастер-классы, кинопоказы и встречи с известными людьми.

Стоимость экспонатов, входящих в состав выставки, составила более трех млрд рублей. По словам Ивана Есина, экспозиция привлекла к себе внимание более 250 тыс человек только на площадке выставочного центра "Манеж". В общероссийском рейтинге художественных экспозиций "Сокровища музеев России" заняла первое место из 50. В настоящий момент готовится следующий проект организации - выставка "Память поколений", посвященная ВОВ.



