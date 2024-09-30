Боевик Дмитрия Клепацкого «Схватка» выйдет в прокат 17 октября

Фильм российского режиссера и актера Дмитрия Клепацкого о вине и возмездии «Схватка» кинокомпании Экшн Филмс выйдет в прокат 17 октября при поддержке НАШЕго Радио и НСН.

Главную роль в картине исполнит сам Клепацкий (Андрей). По сюжету центральный персонаж – бывший спецназовец, который становится телохранителем. Однако после трагического происшествия полиция начинает подозревать его в убийстве пятерых человек, после чего Андрею приходится скрываться и пытаться доказать свою непричастность.

Сам Клепацкий отметил, что снять картину, в которой сочетается «качественный экшн и крепкая любовная линия» было его давней режиссёрской мечтой.

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Его партнерами по картине стали такие актеры, как Мария Столярова (СуперИвановы», «Дылды»), Михаил Тарабукин («Кухня», «Гранд»), Игорь Жижикин («Мажор», «Территория»), Александ Носик («Спецназ», «Боец», «Стрелок 2») и другие.

Съемки частично прошли в курортном городе Сочи, что позволило создателям показать на экране эффектные морские пейзажи в сочетании с красотой города.

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ФОТО: Пресс-служба кинокомпании Reflexion Films
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