Боевик «Балерина» по «Джону Уику» стал в июле самым популярным у пиратов в РФ

Рейтинг составляется на основе данных о числе нелегальных копий картин, обнаруженных в российском сегменте интернета. Второе место в списке занял фантастический триллер «Кирпич» от Netflix, а «Громовержцы» от Marvel замкнули ТОП-3.

В десятку также вошли ленты «Главы государств», «Финикийская схема», «М3ГАН 2.0», «Ледяной драйв: Возмездие», «Как приручить дракона», «Бессмертная гвардия 2» и «Каратэ-пацан: Легенды».

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что посещение пиратских сайтов чревато утечкой личной информации, сообщает RT.

