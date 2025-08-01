Боевик «Балерина» по «Джону Уику» стал в июле самым популярным у пиратов в РФ
Фильм «Балерина» по вселенной «Джона Уика» стал самым популярным у российских пиратов в июле 2025 года. Об этом со ссылкой на исследование компании F6 сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Рейтинг составляется на основе данных о числе нелегальных копий картин, обнаруженных в российском сегменте интернета. Второе место в списке занял фантастический триллер «Кирпич» от Netflix, а «Громовержцы» от Marvel замкнули ТОП-3.
В десятку также вошли ленты «Главы государств», «Финикийская схема», «М3ГАН 2.0», «Ледяной драйв: Возмездие», «Как приручить дракона», «Бессмертная гвардия 2» и «Каратэ-пацан: Легенды».
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что посещение пиратских сайтов чревато утечкой личной информации, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru