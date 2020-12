Боб Дилан продал Universal права на все свои песни

Лауреат Нобелевской премии по литературе, американский музыкант Боб Дилан продал права на все свои песни Universal Music Group, сообщает пресс-служба звукозаписывающей корпорации.

В сообщении уточняется, что в соглашение вошли более чем 600 авторских произведений, созданных Диланом за 60 лет - от культурной вехи 1962 года «Blowin' In The Wind» до эпичного произведения 2020 года «Murder Most Foul».

Глава Universal Music Group Люсиан Грэндж отметил, что огромный объём работы Дилана завоевал любовь и восхищение миллиардов людей по всему миру.

«Не сомневаюсь, что тексты и музыку Дилана продолжат петь, играть и почитать повсюду через десятки и даже сотни лет», - добавил Грэндж.

Дилан награждён высшей наградой США - Президентской медалью Свободы. Также он является лауреатом Пулитцеровской премии (2008) и Нобелевской премии (2016).



Кроме того, Дилан 12 раз получил Grammy, а также награждён Оскаром за «Лучшую песню». Его имя включено в «Зал славы рок-н-ролла». Журнал «Rolling Stone» поставил Дилана на второе место «по значимости» после The Beatles.