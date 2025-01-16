Блогер раскритиковала фильм «Анора» за стереотипы о российской элите

Блогер и ведущая Маруся Михейчик поделилась с «ФедералПресс» своим мнением о фильме «Анора», который вышел в 2024 году. Лента, рассказывающая историю отношений стрептизерши и сына русского олигарха, вызвала неоднозначную реакцию. В своей рецензии Михейчик заявила, что фильм оказался для нее слишком банальным и предсказуемым.

По ее словам, сюжет картины был затянут и не имел глубокой философии, несмотря на попытки показать социальное разделение и трудности в преодолении жизненных преград. Михейчик подчеркнула, что многие моменты, такие как изображение российской элиты, не вызывали у нее ничего, кроме разочарования.