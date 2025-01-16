Блогер раскритиковала фильм «Анора» за стереотипы о российской элите
Блогер и ведущая Маруся Михейчик поделилась с «ФедералПресс» своим мнением о фильме «Анора», который вышел в 2024 году. Лента, рассказывающая историю отношений стрептизерши и сына русского олигарха, вызвала неоднозначную реакцию. В своей рецензии Михейчик заявила, что фильм оказался для нее слишком банальным и предсказуемым.
По ее словам, сюжет картины был затянут и не имел глубокой философии, несмотря на попытки показать социальное разделение и трудности в преодолении жизненных преград. Михейчик подчеркнула, что многие моменты, такие как изображение российской элиты, не вызывали у нее ничего, кроме разочарования.
По ее мнению, фильм в очередной раз использует избитые стереотипы о богатых россиянах и их отношениях с низшими слоями общества.
Помимо этого, блогер отметила, что такой сюжет легко можно было бы адаптировать под любую страну, включая США. Михейчик добавила, что американские продюсеры, несмотря на участие в проекте российских специалистов, так и не научились точно и достоверно изображать российскую действительность, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru