Блогер раскритиковала фильм «Анора» за стереотипы о российской элите

Блогер и ведущая Маруся Михейчик поделилась с «ФедералПресс» своим мнением о фильме «Анора», который вышел в 2024 году. Лента, рассказывающая историю отношений стрептизерши и сына русского олигарха, вызвала неоднозначную реакцию. В своей рецензии Михейчик заявила, что фильм оказался для нее слишком банальным и предсказуемым.

По ее словам, сюжет картины был затянут и не имел глубокой философии, несмотря на попытки показать социальное разделение и трудности в преодолении жизненных преград. Михейчик подчеркнула, что многие моменты, такие как изображение российской элиты, не вызывали у нее ничего, кроме разочарования.

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По ее мнению, фильм в очередной раз использует избитые стереотипы о богатых россиянах и их отношениях с низшими слоями общества.

Помимо этого, блогер отметила, что такой сюжет легко можно было бы адаптировать под любую страну, включая США. Михейчик добавила, что американские продюсеры, несмотря на участие в проекте российских специалистов, так и не научились точно и достоверно изображать российскую действительность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / SEBASTIEN NOGIER / EPA
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