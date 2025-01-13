Шон Бейкер объяснил, почему «Анору» снимали на пленку
Домашние просмотры фильмов являются второстепенными и важно защищать интересы кинотеатров. Об этом в эпизоде подкаста «Crew Call» от издания Deadline заявил американский режиссер Шон Бейкер, который в 2024 году представил фильм «Анора».
«Мы снимали фильм на пленку, мы снимали его для кинотеатров, и мы бы хотели, чтобы люди смотрели его именно так», - сказал он.
При этом режиссером добавил, что каждый раз, представляя фильм, он борется с дистрибьюторами за все более продолжительное кинотеатральное окно. К примеру, «Анора» вышла в цифровой прокат через 60 дней после релиза на больших экранах.
Ранее кинокритики США в ходе опроса, проведенного веб-сайтом IndieWire, назвали лучшим фильмом года – «Анору», в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Сергей Серебряков и Дарья Екамасова, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru