Шон Бейкер объяснил, почему «Анору» снимали на пленку

«Мы снимали фильм на пленку, мы снимали его для кинотеатров, и мы бы хотели, чтобы люди смотрели его именно так», - сказал он.

При этом режиссером добавил, что каждый раз, представляя фильм, он борется с дистрибьюторами за все более продолжительное кинотеатральное окно. К примеру, «Анора» вышла в цифровой прокат через 60 дней после релиза на больших экранах.

Ранее кинокритики США в ходе опроса, проведенного веб-сайтом IndieWire, назвали лучшим фильмом года – «Анору», в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Сергей Серебряков и Дарья Екамасова, напоминает «Радиоточка НСН».

