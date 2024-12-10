Блогер Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева написала, что вышла замуж в своем официальном Telegram-канале.
Других подробностей популярная блондинка не привела.
«вышла замуж», - лаконично сообщила она.
Отец знаменитости заявил в беседе с Daily Storm, что ничего не знает о браке дочери, так как не общается с ней.
До этого блогер состояла в браке с популярным рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). Пара познакомилась на одном из концертов, а поженилась в 2019 году. Ивлеева также брала фамилию мужа, однако их союз продлился два года.
«Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать», — комментировала она.
Ранее Кинокомпания Team Films потребовала взыскать с блогера 4,6 миллиона рублей за сериал, в съемках которого она не приняла участие. Из-за скандала с «голой вечеринкой» в клубе Мутабор Ивлееву заменили в проекте другой актрисой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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